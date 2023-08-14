射擊》拚巴黎奧運資格 「證件妹」吳佳穎等好手今出征射擊世錦賽

吳佳穎。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕為爭取我國2024巴黎奧運最大量參賽資格人數，射擊好手田家榛、吳佳穎、林穎欣、余艾玟、林怡君等18人已抵達亞塞拜然巴庫參加今至9月1日舉行之「2023年第53屆世界射擊錦標賽」，這場賽事已列為國際射擊運動聯盟公告爭取奧運資格的重要賽事之一，我國射擊選手將全力爭取進軍2024巴黎奧運參賽機會。

體育署表示，射擊好手楊昆弼於去年10月參加2022年世界飛靶錦標賽，獲得男子不定向飛靶項目銅牌，同時為我國首位取得2024巴黎奧運參賽資格的選手，振奮我國射擊界，也使手步槍射擊選手們士氣大振，更積極投入訓練，此次參加2023年第53屆世界射擊錦標賽，將全力再為我國爭取更多參賽席次的機會。

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每4年舉行1次的世界錦標賽，向來為爭取奧運參賽資格最重要的賽事之一，印度、南韓及歐洲各國皆派出實力堅強的選手參賽，積極爭取最高榮譽並爭奪奧運參賽席次。

本次世界錦標賽有48席奧運參賽資格席次，分別為男子10公尺空氣步槍4席、女子10公尺空氣步槍4席、男子10公尺空氣手槍4席、女子10公尺空氣手槍4席、男子50公尺步槍三姿4席、女子50公尺步槍三姿4席、男子25公尺速射手槍4席、女子25公尺運動手槍4席、男子不定向飛靶4席、女子不定向飛靶4席、男子定向飛靶4席以及女子定向飛靶4席。

此次除已取得奧運資格選手楊昆弼參賽，持續透過國際賽事調整外，台灣亦有多名射擊選手參賽，其中田家榛是我國首位取得2020東京奧運參賽資格席次選手，並獲得奧運女子25公尺運動手槍第8名。

其他參賽選手還有東京奧運女子25公尺運動手槍第5名選手吳佳穎、2019拿坡里世大運獲得10公尺空氣手槍混合項目金牌選手余艾玟與10公尺空氣步槍銅牌選手林穎欣、2018雅加達亞運獲得10公尺空氣步槍銅牌選手呂紹全以及已參加4屆奧運且女子不定向飛靶項目、目前世界排名第8名林怡君選手等人，都將在這場賽事中發揮神射功力，爭取更多奧運參賽席次。

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