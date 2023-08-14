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WNBA》單季3次得分突破40大關 史都華改寫聯盟紀錄

2023/08/14 12:39

史都華單季3次得分破40分，成為聯盟史上第一人。（圖取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕紐約自由人（New York Liberty）前往客場挑戰印第安納狂熱（Indiana Fever），終場以100：89擊敗對手，值得一提的是，陣中球星史都華（Breanna Stewart）單場攻下42分，單季3次得分破40成為聯盟第一人。

史都華本場比賽砍下了42分6籃板6助攻，其中上半場就拿下30分，是本場比賽贏球關鍵，特別的是，這是史都華本賽季第3次得分上看40分，是WNBA史上第一位可以在單一賽季達成這項成就的球員，史都華前兩次分別是5月21日對狂熱拿下45分、7月5日對鳳凰城水星（Phoenix Mercury）攻下43分。

其實在史都華之前，WNBA史上也僅有2位球員，生涯單場得分至少有3次突破40分，分別是桃樂西（Diana Taurasi）的4次，以及摩爾（Maya Moore）的3次。

除了史都華寫紀錄外，隊友優涅思庫本場投進2顆三分球，賽季累積101顆，是聯盟史上第3位單季三分球破百的球員。

紐約自由人贏球後，以24勝6敗坐穩聯盟第2，近期取得一波6連勝，近11場贏了10場，而24勝也寫下了隊史單季最多勝紀錄，球隊本季還有11場例行賽，有望繼續推升紀錄。

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