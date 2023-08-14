MLB》睽違8場比賽再度開轟！名教頭點出大谷打擊區上1細微改變

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流巨星大谷翔平在今天對上太空人的比賽中，擊出本季第41發全壘打，睽違8場比賽再度開轟，賽後擔任球評的資深教頭瓦倫泰（Bobby Valentine）也點出大谷在打擊區上的細微改變。

太空人先發右投厄奎迪（Jose Urquidy）6局下率先被擊出安打，太空人決定由左投穆辛斯基（Parker Mushinski）面對接下來的莫尼亞克（Mickey Moniak）與大谷兩名左打。穆辛斯基成功讓莫尼亞克擊出雙殺打，卻壓不住大谷，慘遭砲轟。

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曾任美職與日職總教練的瓦倫泰，賽後針對大谷的全壘打指出，大谷在打擊區上做出姿勢上的改變，「貝克（Dusty Baker，太空人總教練）派上左投面對大谷，因此他在站姿上似乎稍微站得沒這麼開。」他也盛讚大谷，「這球飛過全壘打牆直擊看板，他是位傑出的球員。」

Shohei Ohtani launches his American League-leading 41st home run! pic.twitter.com/anvf2aSymZ — MLB （@MLB） August 13, 2023

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