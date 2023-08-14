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MLB》岡薩雷茲將開刀整季報銷 水手開季先發輪值少2人

2023/08/14 12:33

岡薩雷茲將動刀整季報銷。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕水手先發左投岡薩雷茲（Marco Gonzales）在今天透露，他的前臂出現神經問題需要動刀，將會整季報銷。

岡薩雷茲近期已經待在球隊的60天傷病名單當中，他原本是球隊開季輪值陣容中的一員，不過在6月初時因為前臂的拉傷進入傷病名單，如果他確定動刀整季報銷，本季的成績也就告一段落，留下10場先發4勝1敗，防禦率5.22，主投50.0局，送出34次三振，18次保送，被打5支全壘打。

不過岡薩雷茲還是有透露一點好消息，那就是這項手術預計只需要幾個月的恢復時間，因此在休賽季他得以安排投球計畫，將會朝2024年球季春訓回歸的目標邁進。

岡薩雷茲在2020年與水手簽下4年3000萬美元的延長合約，明年將會是最後一年，年薪為1200萬美元，球團在2025年還有個1500萬美元的選擇權可以執行，若不執行就會讓他成為自由球員，不用支付買斷金。

儘管岡薩雷茲成為繼塞揚左投雷伊（Robbie Ray）後第二位報銷的開季輪值投手，但本季水手的輪值在L.卡斯提歐（Luis Castillo）、柯比（George Kirby）、吉爾伯特（Logan Gilbert）三名好手的帶領下，再加上Bryan Woo、米勒（Bryce Miller）與漢考克（Emerson Hancock）等新秀加入，依舊相當強大。

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