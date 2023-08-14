MLB》2018新人王→2023MVP？大谷、阿庫尼亞或成史上最狂雙人組

大谷翔平與阿庫尼亞。（本報合成照）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊日籍二刀流好手大谷翔平今年再度挑戰比自己去年還要恐怖的成績，同時今年在國聯也有另一位怪物球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）可望寫下驚人歷史，大聯盟官網就直言，他們有可能成為單季表現最佳的雙人組。

大聯盟寫手馬怪爾（Brent Maguire）指出，大谷翔平在今年已經敲出41轟，且wRC+182（加權得分創造值）是所有達規定打席中最高的，而且他在投手丘上還三振了165位打者，防禦率3.17，他的fWAR（綜合貢獻值）來到8.1，有望挑戰單季11WAR的賽季，這在21世紀僅有去年的賈吉（Aaron Judge）與邦茲（Barry Bonds，2001、2002、2004年）曾辦到過。

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同時，國聯也有一名怪物球星正在挑戰歷史，那就是勇士隊的阿庫尼亞，本季他已經成為史上第一位能夠在8月前完成20轟、50盜的球員，今年他正朝37轟、75盜的成績邁進，如果成真的話，他將會成為大聯盟史上第一位，單季30轟70盜的球員，甚至挑戰更高難度的40轟80盜。

馬怪爾直言，「毫不誇張地說，大谷翔平與阿庫尼亞兩個人正在歷史性的賽季當中。」

同時馬怪爾也列出許多在一個賽季當中出現兩位怪物級選手的年份，其中一個就是在去年，當時洋基隊賈吉打出破美聯紀錄的62發全壘打，單季貢獻高達11.5的fWAR，而大谷翔平則是在投手丘上繳出生涯年，打擊面上也敲出34轟，合計fWAR也高達9.4，馬怪爾就直言，要不是賈吉破了歷史紀錄，大谷翔平這樣的表現幾乎在任何一年都會是全票MVP。

值得一提的是，大谷翔平與阿庫尼亞兩人都在2018年展開球員生涯，且都奪下該年的新人王，兩人也都曾因為大傷導致出賽場次銳減（但大谷不能投球時依舊會上場打擊），如今兩人更有機會在同一年成為國、美聯的MVP得主。

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