籃球》世界盃熱身賽19日新莊登場 波多黎各球星要開訓練營讓台籃變強

國際教練訓練營將登場（官方提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕FIBA世界盃熱身賽將在8月19日至8月22日於新北市新莊體育館登場，球場上熱血激昂，球場下也將展開「國際教練研習營」進行交流，研習營邀請到立陶宛國家代表隊教練團與波多黎各國家隊球星阿羅尤（Carlos Arroyo）擔任講師，並於賽事期間進行教練研習課程與賽場經驗分享。

本次國際教練研習營以世界盃熱身賽為契機，邀請國家代表隊於在台期間進行教練課程，展開國際籃球交流，一共有4堂精選課程，由立陶宛國家代表隊教練團林克維休斯（Tomas Rinkevicius）、席比納斯（Giedrius Zibenas）、馬克維休斯（Benas Matkevicius）與波多黎各傳奇球星阿羅尤聯手展開。

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林克維休斯現為立陶宛國家代表隊教練與立陶宛職業籃球隊Anterior Princepal總教練，以立陶宛為例分享歐式團隊進攻體系，利用傳導及走位創造輕鬆取分機會。

現任立陶宛國家隊教練代表與IBU國際籃球大學執行長的席比納斯以防守體系建立為主軸，講述歐洲強隊如何限制體能怪物。此外，現代籃球必備的數據化分析，則由立陶宛國家代表隊數據分析師馬克維休斯將以國家代表隊與NBA塞爾提克球探經驗作為授課內容，從分析師角度制定致勝策略。

傳奇球星阿羅尤曾率領波多黎各國家代表隊征戰世界盃，以狂野球風擊敗各國強權在籃壇歷史留名，而研習課程中阿羅尤將分享小後衛闖蕩NBA的經驗與技能。此外本次研習營也將邀請立陶宛U16男子籃球國家代表隊現役成員擔任課程訓練員，為學員進行戰術示範等動作。

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