少棒》LLB世界次青少棒賽 桃園新明首戰不敵波多黎各

桃園市新明國中棒球隊代表台灣參賽。（資料照，球隊提供）

〔中央社〕LLB世界次青少棒賽今天開打，桃園新明首戰與波多黎各交手，兩隊前6局僵持不下，桃園新明7局上攻下1分，但7局下牛棚失守，再見暴投讓對手跑回致勝分，以1比2吞敗。

桃園新明國中棒球隊此次代表台灣參加2023年世界少棒聯盟（LLB）次青少棒賽，6月在亞太區比賽冠軍戰擊敗韓國、取得亞太區代表參加世界賽。

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LLB世界次青少棒賽今天起在美國密西根州泰勒開打，總計12支球隊參賽，預賽分國際組、美國組，採分組雙敗淘汰賽制，桃園新明今天首戰與波多黎各交手。

桃園新明先發投手為胡冠威，1局下讓對方打者3上3下，2局下雖有投出保送、但力守不失分，3局下一度讓對手攻占滿壘，但也穩守化解失分危機，總計投3局無失分。

今天比賽前6局兩隊都沒有得分，桃園新明7局上有攻勢，汪宇翔、林宇謙都選到四壞保送，靠著犧牲觸擊攻占二、三壘，彭成安敲出中外野方向安打突破僵局，幫助球隊取得1比0領先。

桃園新明許梓奕4局下接手中繼登板，4到6局讓對手9上9下，但7局下續投有狀況，接連被敲3支安打失掉1分，桃園新明換上劉任右接手後援，但沒能化解危機，再見暴投讓對手跑回致勝分。

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