MLB》藤浪晉太郎轉隊後大進化！美媒1數據點出驚人進步幅度（影音）

〔體育中心/綜合報導〕金鶯今對上水手,日本火球男藤浪晉太郎在延長賽10局下登板救援,順利投出三上三下,最快球速來到101.3英里(163.5公里),收下日美職棒生涯的首次救援成功,防禦率下修至7.99,美媒也點出藤浪一項驚人數據,指出他進步幅度之大。

藤浪此役共投12球,好、壞球各6顆,其中有9顆是四縫線速球,有6球飆破100英里。金鶯總教練海德(Brandon Hyde)賽後也稱讚藤浪,「他投得很棒,這對他與球隊來說都是好事。他太不可思議了,我們也在他身上看到潛力。」

根據美國數據公司《Codify》數據指出,藤浪的控球也正在逐漸進步。6月時,在藤浪飆出所有超過100英里的速球中,僅55%在好球帶內,7月也只有54%,然而進入8月後,藤浪100英里火球的好球率來到74%,進步幅度相當突出。

藤浪今於10局下二壘有人時登板,還曾一度發生暴投讓跑者攻佔三壘,但最終力保不失。金鶯總教練海德也提到藤浪的使用方式,「許多人建議我讓他在沒有壓力的情況下登板,但我最近沒有太多機會這樣做。今天也絕非這種情況,但他成功應對了。」

