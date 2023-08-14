MLB》藤浪晉太郎轉隊後大進化！美媒1數據點出驚人進步幅度（影音）

藤浪晉太郎。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯今對上水手，日本火球男藤浪晉太郎在延長賽10局下登板救援，順利投出三上三下，最快球速來到101.3英里（163.5公里），收下日美職棒生涯的首次救援成功，防禦率下修至7.99，美媒也點出藤浪一項驚人數據，指出他進步幅度之大。

藤浪此役共投12球，好、壞球各6顆，其中有9顆是四縫線速球，有6球飆破100英里。金鶯總教練海德（Brandon Hyde）賽後也稱讚藤浪，「他投得很棒，這對他與球隊來說都是好事。他太不可思議了，我們也在他身上看到潛力。」

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根據美國數據公司《Codify》數據指出，藤浪的控球也正在逐漸進步。6月時，在藤浪飆出所有超過100英里的速球中，僅55%在好球帶內，7月也只有54%，然而進入8月後，藤浪100英里火球的好球率來到74%，進步幅度相當突出。

藤浪今於10局下二壘有人時登板，還曾一度發生暴投讓跑者攻佔三壘，但最終力保不失。金鶯總教練海德也提到藤浪的使用方式，「許多人建議我讓他在沒有壓力的情況下登板，但我最近沒有太多機會這樣做。今天也絕非這種情況，但他成功應對了。」

% of Fujinami's 100+ MPH pitches that were in zone:

June --> 55% July --> 54% August --> 74% https://t.co/hl6Tqe1TED — Codify （@CodifyBaseball） August 14, 2023

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