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網球》義大利史上第2位千分大賽冠軍 辛納多倫多強勢封王

2023/08/14 14:29

辛納。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕多倫多男網賽單打決戰，第7種子辛納 （Jannik Sinner）技高一籌，6 ：4、6 ：1擊退澳洲悍將米納爾（Alex de Minaur），職業生涯首奪ATP千分等級名人大賽冠軍，年僅 21歲的辛納，也成為義大利男網史上第二人。

好事多磨，辛納2021 年、2023 年都在同等級的邁阿密決賽功虧一簣，兩度屈居千分大賽亞軍，汲取慘痛教訓的他這次不再心碎， 5度破發壓制24歲的米納爾 ，僅花1個半小時直落2攻頂 ，自2019年蒙地卡羅封王的前輩佛格尼尼（Fabio Fognini）後，榮膺義國唯二ATP千分大賽單打冠軍。「這意義重大，是個偉大的結果。」辛納領獎時有感而發，感謝團隊與朋友協助，「我可以與所有每天親近的人分享這美好時刻，我們正在做正確的事。這結果讓我們感覺良好、更堅強，並渴望在這領域更加努力工作。」

辛納已是2017年當時20 歲茲維列夫掄元以來，近6年賽史最年輕的冠軍，他也是本季第2位首度笑捧千分大賽金盃的新星，加入蒙地卡羅贏家盧布列夫（Andrey Rublev） 行列，辛納說：「這裡每個對手都很難對付，我對自己處理這種情況的方式深感自豪。我感受到壓力，但努力打好每一分，尊重場上每個對手。」

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