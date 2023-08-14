晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》桃猿阿迷趴「林地勇虎」上陣 邀前兄弟投手、現志願役士兵開球

2023/08/14 15:50

桃猿主題球衣「林地勇虎」亮相。（樂天桃猿提供）

〔記者林宥辰／新北報導〕樂天桃猿本周（17日起）舉辦阿迷趴（ARMY PARTY），企劃八禮砲之第六砲在球場進行國軍致敬活動，17日賽前由五大單位領唱國歌，主題球衣「林地勇虎」亮相。

賽前邀請國軍藝工隊表演並由劉家嫻少校主持。第三作戰區、海軍陸戰隊66旅官兵代表、憲兵隊、警察、消防五大單位代表共同領唱國歌，全猿共同致敬此次漢光演習。中外野將由21砲指部官兵展開大國旗，為阿迷掀起開幕高潮。

國軍表定活動預計為下午6點05分開始，隆重的國歌致敬儀式彰顯國軍，桃猿球員在這3天也將穿上阿迷新球衣「林地勇虎」實戰上場來向第十一年的阿迷趴致敬。持軍人身分證至現場買票享50元折價優惠（限本人）。

「林地勇虎」球衣向陸軍「親愛精誠」、忠誠軍風致敬，首度採用符合迷彩潮界的大身設計，帽款搭配戰地氛圍的軍事偽裝迷彩巨R貼繡，象徵國軍就是人民生活最大的支持。

8月17日阿迷趴開球嘉賓，邀請第三作戰區五三工兵群潘韋辰上兵代表，他與棒球淵源頗深，因為他也曾經為中職球隊效力過，潘韋辰是桃園壽山高中隊史首位職棒球員，2015年至2019年曾效力中信兄弟。

桃猿主題球衣「林地勇虎」亮相。（樂天桃猿提供）

桃猿主題球衣「林地勇虎」亮相。（樂天桃猿提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。