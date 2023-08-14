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中職》今註冊林子偉後交易明生效 台鋼球團發文祝福

2023/08/14 15:55

台鋼球團發文祝福林子偉。（台鋼雄鷹提供）

〔記者林宥辰／新北報導〕中職官網球員異動中，稍早台鋼雄鷹隊註冊林子偉，而明天台鋼雄鷹和樂天桃猿的交易將生效，樂天桃猿王溢正、藍寅倫和翁瑋均，明向台鋼報到後，晚間例行賽前將回桃園主場向球迷道別，而樂天桃猿預計後天為林子偉舉辦加盟記者會。

今天台鋼註冊林子偉，明天交易將生效，而台鋼球團也發文，表示忍痛割捨林子偉，但彼此間向隊友般情感連結，不因交易轉隊而改變。

台鋼雄鷹全文：

雖然基於現階段的隊形考量，我們忍痛割捨子偉，不過彼此之間就像隊友般的情感連結，不會改變！

月初台鋼雄鷹棒球隊由王炯棻董事長、劉東洋領隊以及洪一中總教練代表，與今年選秀台鋼雄鷹球團第一指名的林子偉選手會面，除了洽談完最後的合約細節，將雄鷹高飛的台鋼球員帽贈予子偉，也談到了未來的規劃，如何能讓球團、子偉選手更好，分享彼此想法。

如今隨著交易程序完成，未來我們將在不同的環境各自努力，台鋼雄鷹仍祝福子偉在新的球隊展翅高飛，也期待在球場上相見的日子到來。人生何處不相逢，期待未來，就像這一次的「鷹猿際會」，持續會有美好的緣分發生！

再次祝福子偉！

#台鋼雄鷹TSGHAWKS

#鷹猿際會

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