羽球》本季獎金Top30出爐！安洗瑩進帳千萬、戴資穎台灣唯一上榜

安洗瑩（右）為年度獎金王、戴資穎排在第25位。（資料照，Badminton Photo提供）
〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯（BWF）今公布本季至今的獎金榜，橫掃7冠的南韓球后安洗瑩理所當然成為獎金王，台灣一姐戴資穎則排在第25位。
安洗瑩本季9度闖進巡迴賽決賽、拿下7座冠軍，今年累積獎金來到42萬8480美元（約台幣1368萬），丹麥球王安賽龍排在第2，總獎金27萬195元（約台幣862萬），與安洗瑩有不小的差距。
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BWF官網指出，值得注意的一點是，獎金榜前10名中有一半是女選手、前20中有11位為女選手。
台灣一姐戴資穎本季勇奪台北公開賽冠軍、南韓公開賽亞軍，馬來西亞公開賽、全英公開賽、新加坡公開賽、日本公開賽打進4強，目前年度獎金為9萬7385元（約台幣310萬），排在所有球員中的第25位。
年度獎金榜Top30
1.安洗瑩 US$428,480
2.安賽龍 US$270,195
3.山口茜 US$259,190
4.陳雨菲 US$175,760
5.李詩灃 US$162,125
6.黃雅瓊 US$154,828
6.鄭思維 US$154,828
8.白荷娜 US$145,021
9.昆拉武特 US$138,275
10.金廷 US$133,960
11.賈一凡 US$131,852
11.陳清晨 US$131,852
13.金昭映 US$130,473
13.孔熙容 US$130,473
15.渡邊勇大 US$128,412
15.東野有紗 US$128,412
17.李紹希 US$124,727
18.Fajar Alfian US$120,517
18.Muhammad Rian Ardianto US$120,517
20.徐承宰 US$112,850
21.黃東萍 US$109,227
22.Carolina Marin US$106,570
23.王昶 US$102,555
23.梁偉鏗 US$102,555
25.戴資穎 US$97,385
26.奈良岡功大US$95,600
27.Anders Antonsen US$93,250
28.馮彥哲 US$92,321
29.Jonatan Christie US$87,965
30.Chirag Shetty US$87,166
30.Satwiksairaj Rankireddy US$87,166