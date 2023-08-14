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桌球》決賽苦戰6局不敵世錦賽亞軍 16歲的「張本二世」結束驚奇之旅

2023/08/14 16:08

瑞典名將法爾克（左）在決賽力退16歲的松島輝空（右），奪下生涯首座WTT男單冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕16歲的日本天才小將松島輝空，今天上午在WTT里約熱內盧挑戰賽男單決賽，以2:4不敵2019年世錦賽男單亞軍瑞典名將法爾克，驚奇之旅畫下句點，但仍收穫亞軍及280分積分，明天最新世界排名可望從134名大幅躍升至51名。

被譽為「張本智和二世」的松島輝空在資格賽連闖三關殺進正賽，他首輪先以3:1撂倒剛奪下上一站利馬挑戰賽冠軍的葡萄牙名將佛雷塔斯，16強再以3:1挑落世界排名27的南韓好手李尚洙。

初生之犢不畏虎的松島輝空，8強賽和世界排名第10的德國老將奧恰洛夫，一路鏖戰至決勝局，松島克服4:7的落後，以11:9逆轉戰局，贏得生涯最重大勝利。

四強賽，松島輝空迎戰世界排名38的南韓新生代好手趙勝敏，雙方依舊纏鬥至決勝局，松島在10:9聽牌下雖然錯過兩個賽末點，最終仍以13:11險勝，首度闖進決賽。

世界排名24的法爾克也一路擊退林德、普卡爾、邱黨

、世界排名第8的南韓一哥張禹珍等好手，決賽面對小他15歲的松島輝空，法爾克技高一籌，以4:2（10:12、14:12、11:9、9:11、11:6、11:7），終結松島的驚奇之旅，奪下生涯首座WTT賽事冠軍。

女單決賽，世界排名第9的日本頭號種子早田希娜以4:1解決世界排名47的瑞典削球好手柏格史東，拿下今年首座WTT冠軍。

16歲的松島輝空雖然和冠軍擦身而過，世界排名可望躍居51名。（取自WTT官網）

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