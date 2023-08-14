中職》瑞恩本週可望一軍開箱 來台第一天就愛上筒仔米糕

富邦悍將新洋投瑞恩愛上筒仔米糕。（富邦悍將提供）

〔記者吳清正／新北報導〕上週一才來台的富邦悍將新洋投瑞恩，已經在二軍先發1場，本週可望在一軍初登板，瑞恩表示，目前都照著正常的進度在備戰，已經準備好一軍出賽。瑞恩飲食各方面都適應良好，來台第一天吃到的筒仔米糕就讓他大讚「好吃」。

瑞恩是富邦第5名洋投，富邦總教練丘昌榮表示，距離8月31日的洋將登錄大限只剩半個月，計劃本週就安排瑞恩一軍出賽，多一些機會觀察再來做取捨，雖然瑞恩二軍投得不錯，之前另一名新洋投伍茲二軍也投得很好，但一軍首戰卻有很大落差，第2場才比較理想，因此還是要在一軍多觀察一、兩場。

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瑞恩8月11日對中信兄弟二軍先發5局，被擊出2支安打失1分，投出6次三振、1次四壞球，仍只用59球就完成5局。

瑞恩今天一見到媒體就主動用「你好」和大家招呼，他表示，今年在獨立聯盟和陽岱鋼同隊，陽岱鋼教過他「你好、謝謝、再見」，而來台當天吃到筒仔米糕，覺得太讚了，馬上問翻譯，「好吃」的中文怎麼講，之後又吃了米漢堡，也讓他讚不絕口。

瑞恩在最熱的8月抵達台灣，他坦言，是他體驗過最熱的天氣，還好教練、隊友都會幫助他加強適應，相信不會有問題。

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