免費開課到10月底 新北體育處「運動熱區」9月開課項目明午起報名

體育處推動「巡迴運動指導」與「運動熱區」計畫，鼓勵全民運動。（新北體育處提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕運動可以促進健康，新北市府體育處響應教育部體育署「運動i台灣2.0計畫」，推廣全民運動，規劃「巡迴運動指導」與「運動熱區」鼓勵大眾運動。體育處長洪玉玲介紹，「巡迴運動指導」針對企業、團體，提供專業教練到場指導，今年前進社區及庇護工場服務；「運動熱區」針對個人運動者，提供免費運動課程與身障友善課程，9月開課項目自明（15）日中午起統一開放報名，可多加利用。

體育處表示，「運動熱區」個人即可報名，免費運動課程一路開設至10月底，9月開課包含兒童田徑訓練、樂齡排舞等，另有初階瑜伽課程提供身障人士優先報名，各行政區活動場次豐富且項目不同，統一在明（15）日中午起開放報名，詳洽報名網站（https://reurl.cc/xle0Ke）。

請繼續往下閱讀...

此外，體育處補充，「運動熱區」並有規劃「金牌選手限定課」，邀請國家代表隊選手舉行講座與指導運動技巧，適合全民參加，最近場次為9月9日「突破－風速王子宋青陽」，由競速滑輪溜冰國手宋青陽分享溜冰運動技巧，8月23日中午12點開放報名。

「巡迴運動指導」部分，體育處介紹，該計畫提供專業教練到企業、團體指導，今年團隊前進社區及庇護工場，使社區內行動不便、年長朋友可就近接受運動指導，庇護工場場次則與勞工局合作安排，針對庇護工場工作性質及員工需求規劃專屬運動課，更能促進職場安全。

體育處表示， 更多活動訊息可以關注粉專「新北運動聚點」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法