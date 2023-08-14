中職Live》林立高飛犧牲打！ 猿 5：1悍將

第四局（猿5：1悍將）

4上，桃猿打線三上三下。

第三局（猿5：1悍將）

3上，桃猿打線三上三下。

3下，悍將打線三上三下。

第二局（猿5：1悍將）

2上，張閔勛左外野二壘打，陳晨威觸擊形成內野安打，投手暴投，跑者上二壘，陳俊秀四壞保送，林立右外野高飛犧牲打，廖健富三振出局，跑者盜壘成功，朱育賢一壘滾地球出局。

2下，林哲瑄右外野落地安打，周佳樂一壘滾地球，二壘跑者遭封殺，戴培峰二壘滾地球形成雙殺。

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第一局（猿4：1悍將）

1上，一出局後，林立一二壘間穿越安打，廖健富左外野落地安打，朱育賢四壞保送，梁家榮中右外野滿貫砲，成晉二壘平飛球出局，林承飛游擊滾地球出局。

1下，李宗賢游擊滾地球形成內野安打，王勝偉中外野落地安打，跑者盜二壘成功，三壘跑者趁傳回本壘得分，王正棠二壘滾地球出局，范國宸投手滾地球出局，申皓瑋中外野飛球出局。

樂天桃猿先發打序

1 陳俊秀 1B

2 林立 2B

3 廖健富 DH

4 朱育賢 LF

5 梁家榮 3B

6 成晉 RF

7 林承飛 SS

8 張閔勛 C

9 陳晨威 CF

先發投手：黃子鵬

富邦悍將先發打序

1 李宗賢 3B

2 王勝偉 SS

3 王正棠 DH

4 范國宸 1B

5 申皓瑋 LF

6 林哲瑄 CF

7 周佳樂 RF

8 戴培峰 C

9 葉子霆 2B

先發投手：黃保羅

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