貝比魯斯世界少棒賽》台灣隊摘銀 幕後功臣教練團五虎將曝光

宜縣蓬萊國小球員為主力的台灣隊（如圖），在美國貝比魯斯少棒賽摘銀，教練團功不可沒。（圖由蓬萊國小提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蓬萊國小球員為主力的台灣棒球代表隊，奪下美國貝比魯斯世界少棒錦標賽第二名，除了球員是一時之選，教練團「五虎將」也功不可沒，他們有學校老師、退役海陸特勤、綁鐵粗工，有些人義務幫忙，協助大南澳棒球重振雄風。

蓬萊國小校長王麗萍說，宜縣大南澳30年前棒球風氣相當盛行，後來教練流失等因素逐漸沒落，2019年蓬萊國小成立棒球隊，地方上昔日棒球教練及選手彭佳志、雷春耀、顏天龍、宋惠男、林裕祥合組教練團，球隊成軍4年，今年5月在貝比魯斯台灣選拔賽脫穎而出，最近赴美比賽，以6勝1敗成績獲頒銀戒。

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教練團「五虎將」來自各行各業，彭佳志是蓬萊國小總務主任、學校棒球隊成立主要推手，此外，被暱稱「雷公教練」的雷春耀，30多年前開始在大南澳教球，至今仍以義務方式指導蓬萊棒球隊；顏天龍在海陸特勤服滿20年退役，為了教棒球，去年考取C級棒球教練證照。

宋惠男當過綁鐵粗工、道路邊坡工程「蜘蛛人」，去年考取C級棒球教練證照，同時獲聘為體育署補助的原住民棒球專任教練；林裕祥擔任軍職，利用休假日幫助訓練球員。

彭佳志、雷春耀、顏天龍、宋惠男此次隨隊赴美，林裕祥有任務在身沒有成行；蓬萊國小校長王麗萍說，台灣代表隊打出好成績，5名教練絕對是幕後功臣。

台灣隊教練彭佳志（右2）、雷春耀（右1）、顏天龍（左2）、宋惠男（左1）隨隊赴美比賽，中為蓬萊國小校長王麗萍。（圖由蓬萊國小提供）

有軍職身分的林裕祥（中）利用休假日幫助訓練球員。（圖由蓬萊國小提供）

被暱稱「雷公教練」的雷春耀，30多年前開始在宜縣大南澳教棒球。（圖由蓬萊國小提供）

蓬萊國小總務主任彭佳志（左）是學校棒球隊主要推手。（圖由蓬萊國小提供）

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