晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

貝比魯斯世界少棒賽》台灣隊摘銀 幕後功臣教練團五虎將曝光

2023/08/14 18:37

宜縣蓬萊國小球員為主力的台灣隊（如圖），在美國貝比魯斯少棒賽摘銀，教練團功不可沒。（圖由蓬萊國小提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蓬萊國小球員為主力的台灣棒球代表隊，奪下美國貝比魯斯世界少棒錦標賽第二名，除了球員是一時之選，教練團「五虎將」也功不可沒，他們有學校老師、退役海陸特勤、綁鐵粗工，有些人義務幫忙，協助大南澳棒球重振雄風。

蓬萊國小校長王麗萍說，宜縣大南澳30年前棒球風氣相當盛行，後來教練流失等因素逐漸沒落，2019年蓬萊國小成立棒球隊，地方上昔日棒球教練及選手彭佳志、雷春耀、顏天龍、宋惠男、林裕祥合組教練團，球隊成軍4年，今年5月在貝比魯斯台灣選拔賽脫穎而出，最近赴美比賽，以6勝1敗成績獲頒銀戒。

教練團「五虎將」來自各行各業，彭佳志是蓬萊國小總務主任、學校棒球隊成立主要推手，此外，被暱稱「雷公教練」的雷春耀，30多年前開始在大南澳教球，至今仍以義務方式指導蓬萊棒球隊；顏天龍在海陸特勤服滿20年退役，為了教棒球，去年考取C級棒球教練證照。

宋惠男當過綁鐵粗工、道路邊坡工程「蜘蛛人」，去年考取C級棒球教練證照，同時獲聘為體育署補助的原住民棒球專任教練；林裕祥擔任軍職，利用休假日幫助訓練球員。

彭佳志、雷春耀、顏天龍、宋惠男此次隨隊赴美，林裕祥有任務在身沒有成行；蓬萊國小校長王麗萍說，台灣代表隊打出好成績，5名教練絕對是幕後功臣。

台灣隊教練彭佳志（右2）、雷春耀（右1）、顏天龍（左2）、宋惠男（左1）隨隊赴美比賽，中為蓬萊國小校長王麗萍。（圖由蓬萊國小提供）

有軍職身分的林裕祥（中）利用休假日幫助訓練球員。（圖由蓬萊國小提供）

被暱稱「雷公教練」的雷春耀，30多年前開始在宜縣大南澳教棒球。（圖由蓬萊國小提供）

蓬萊國小總務主任彭佳志（左）是學校棒球隊主要推手。（圖由蓬萊國小提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。