中職》藍寅倫感性向桃猿道別 「對不起沒能替樂天拿到總冠軍」

藍寅倫。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕樂天桃猿日前與新軍台鋼雄鷹達成協議，將王柏融的議約權與3名樂天選手藍寅倫、王溢正以及翁瑋送走，藍寅倫沉澱多日後，稍早也在臉書向桃猿及球迷道別。

藍寅倫是Lamigo桃猿2013年第七輪指名，職業生涯至今正好10年，在一軍累積633場出賽，打擊率0.314、55轟、299分打點。

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桃猿在戰力考量下選擇將藍寅倫送到台鋼，他經過多日沉澱在臉書發文表示：「滿滿回憶、滿滿的不捨，不斷在腦海一直轉，只是沒想到會那麼快的就離開這支球隊！」

「要感謝的人實在太多太多了，10年了，心中真的非常非常的不捨！」藍寅倫提到，「心中也充滿許多遺憾，對不起，沒能替樂天拿到一座總冠軍！」

藍寅倫寫道，「謝謝在這支球隊幫助過我的人，也非常感謝支持中華職棒、支持樂天還有lamigo支持我的球迷！謝謝你們非常非常謝謝你們，你們的批評我虛心接受，鼓勵我的，我會繼續前進！繼續讓自己球技更好，換了支球隊 請你們繼續支持我！我會繼續堅持我的態度！謝謝你們，曾經的美好。」

藍寅倫預計在明天向台鋼報到，並在晚間的一軍例行賽重返桃園主場擔任開球嘉賓、向球迷道別。

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