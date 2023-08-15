MLB》直言紐約2豪門難搶到大谷翔平 紐媒：他們除了錢什麼都沒有

大谷翔平。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流球星大谷翔平休賽季即將成為自由球員，合約規模與落腳處都備受外界矚目，紐約媒體對於迎來這位百年難得一見的奇才感到悲觀。

《紐約每日新聞》作家盧皮卡（Mike Lupica）日前撰文指出，雖然大谷翔平當初就鍾情西岸，但過去也不乏體壇巨星到紐約這樣的大城市打球的例子，例如百年前的貝比魯斯（Babe Ruth）。

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洋基與大都會不是沒有網羅大谷翔平的可能性，然而盧皮卡一針見血寫道，「看看現在大都會與洋基的狀態，要如何讓大谷翔平有想來的念頭？」

大都會本季團隊薪資3.4億美元在聯盟高居第一，洋基以2.79億緊追在後，但再看看兩隊現在的戰績，洋基在今天之前60勝58敗在分區墊底；大都會53勝65敗，在國聯東區排在第4，已經落後龍頭22.5場勝差。

盧皮卡指出，兩隊本季慘淡的戰績說明一件事，就是除了錢以外，沒有能給大谷翔平的東西，「而他也親眼見識過無論自己賺多少錢，加入一支錯誤的球隊會是什麼樣子。」

盧皮卡說的不是別人，就是大谷翔平的隊友楚奧特（Mike Trout），這位曾經被譽為「天下第一人」的頂尖球星，至今13年生涯只打過一年、合計3場季後賽，累積12打數1安打。

文末提到，紐約這兩支豪門理應會在休賽季競逐大谷翔平、這位「棒球界的梅西（Lionel Messi）」，他們當然出得起鉅額的薪資，但要得到大谷不是只有支票就可以，「先看看你們的戰績吧。」

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