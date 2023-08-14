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中職》黃子鵬8局1責失、梁家榮滿貫砲 樂天與2隊並列龍頭

2023/08/14 22:28

梁家榮滿貫砲。（記者塗建榮攝）

〔記者吳清正／新北報導〕樂天桃猿梁家榮轟出滿貫砲，黃子鵬先發8局失2分只有1分責失，14:6擊敗富邦悍將，樂天追平富邦和中信兄弟，戰績並列下半季第1。

樂天今天把黃子鵬的「御用捕手」張閔勛叫上一軍先發，果然幫助黃子鵬投出優質內容，用98球投完8局，只被擊出6支安打，包括張進德的陽春全壘打，一度連續解決12名打者，贏得5月28日以來的第1勝，終止3連敗、6連不勝。

富邦由去年第1指名的黃保羅先發，第1局被林立、廖健富安打，再投出四壞球形成滿壘，梁家榮擊出生涯第1支滿貫砲，樂天4:0領先。

1局下富邦李宗賢和王勝偉連續安打攻佔一、三壘，王勝偉盜上二壘並造成張閔勛暴傳，李宗賢跑回1分。

第2局黃保羅一上場被張閔勛和陳晨威安打，又投出四壞球再度滿壘，林立擊出高飛犧牲打，樂天仍舊領先4分。

第6局梁家榮四壞球上壘，林承飛安打和張閔勛高飛犧牲打追加1分，比數形成6:1。

第8局梁家榮安打，張閔勛被觸身球，陳晨威三壘打清壘，將比數拉開到8:1。8局下富邦張進德全壘打追回1分。

第9局樂天宋嘉翔、朱育賢、林承飛、張閔勛、林政華安套馮健庭打攻下6分，比數來到14:2。9局下富邦蔡佳諺、姚冠瑋、高國麟、葉子霆、李宗賢安打和張進德高飛犧牲打扳回4分。

黃保羅生涯第2次先發，上一場在4月24日對味全龍投1.2局失5分，今天投4.1局被擊出6支安打也失5分，再度吞敗，但是度過面對前10名打者被擊出5支安打、2次四壞球的亂流後，連續解決9名打者。

黃子鵬好投。（記者塗建榮攝）

黃保羅。（記者塗建榮攝）

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