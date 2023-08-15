世錦賽》8強假想敵為戴資穎 英球評點出瑪琳拚第4金阻礙

三屆世錦賽金牌瑪琳。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2023年世界羽球錦標賽將在8月21日於丹麥點燃戰火，退役英國好手、現BWF球評貝克曼（Ben Beckman）特別點出男女單兩位歐洲名將本次將挑戰的成就。

丹麥球王安賽龍絕對是本屆呼聲最高的選手，他曾在2017年以及2022年勇奪男單金牌，如果本次在家鄉衛冕成功，將成為史上第5位能夠在男單項目二連霸的選手、以及第三位能完成連霸的歐洲選手，上一位不是別人，正是西班牙前球后瑪琳（Carolina Marín），她曾在2014、15以及18年奪金，她此次將力拚個人第四面世錦賽金牌。

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貝克曼分析兩人本次的奪冠情勢，他認為安賽龍拿下金牌的機會不小，瑪琳的奪冠難度就較高，「女單世界前4名今年相當具有宰制力，特別是球后安洗瑩，絕對是奪冠熱門。」

隨後提到，不過瑪琳也不是完全沒有機會，她在今年的超級1000印尼大師賽就曾一路闖進到決賽才輸給陳雨菲，再度展現出巔峰時期的自信與能力。

瑪琳此次名列第6種子首輪輪空，8強假想敵為我國一姐戴資穎，兩人生涯交手19次，戴資穎取得10勝優勢，今年唯一一次交手就是在印尼公開賽8強，當時小戴以直落二輸球。

戴資穎有望在世錦賽四強對決瑪琳。（資料照，法新社）

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