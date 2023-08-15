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網球》法網女雙冠軍再合拍 謝淑薇辛辛那提首戰俄國雙娃

2023/08/15 07:10

謝淑薇。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕男、女共站，職業千分等級的辛辛那提網賽，謝淑薇雖於女單會外賽止步，拿手女雙準備在北美硬地賽季大展身手，她與今年法國公開賽冠軍搭檔、中國新星王欣瑜重新合拍，首戰俄國布林可娃（Anna Blinkova） ／格拉切娃（Varvara Gracheva），謝／王爭取16強門票。

謝淑薇休兵一年半自4月底復出，就在女雙捷報頻傳，甚至締造接連橫掃法網紅土、溫布頓錦標賽草地的「海峽大滿貫」難得紀錄，本週她從俄亥俄州展開美國公開賽備戰行程，儘管女單會外賽出師不利，接下來小薇專注女雙，並與巴黎羅蘭加洛斯封后戰友王欣瑜再度組軍，打法互補、默契越打越好的謝／王，辛辛那提硬地榮膺第6種子，被看好延續先前紅土賽季的贏球氣勢，再接再厲締造驚喜。

此外，第7種子詹皓晴／墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos）、詹詠然／中國楊釗煊也都將在辛辛那提女雙出擊，首戰分別遭遇波蘭蕾妮特（Magda Linette）／美國佩拉 （Bernarda Pera） 、美國地主組合湯森（Taylor Townsend）／帕克絲（Alycia Parks），三名台將各自爭取佳績。

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