NFL》新人年即巔峰 前牛仔明星跑衛情定愛國者盼回春

埃利奧特。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕根據NFL知名記者薛弗特（Adam Schefter）報導，新英格蘭愛國者以一年上看600萬美元合約，簽下前達拉斯牛仔3屆明星跑衛埃利奧特（Ezekiel Elliott），其合約包含300萬美元保證薪資與100萬美元簽約獎金。

牛仔於2016年首輪第4順位相中埃利奧特，他新人年就繳出年盟最高跑陣碼數的1631碼，另有15次跑陣達陣的優異成績，入選職業盃與年度最佳一陣。2018年又再度上演聯盟最佳的1434碼，然而近年他的效率下滑，去年繳出生涯單季最低的876碼，平均每次跑陣3.8碼也創生涯新低。

請繼續往下閱讀...

表現不如以往的埃利奧特，使他的6年9000萬美元合約隊牛仔來說過於溢價，加上去年帕拉德（Tony Pollard）的竄起，牛仔也決定在今夏將埃利奧特釋出。儘管牛仔老闆瓊斯（Jerry Jones）本月初曾暗示不排除迎回這位昔日首輪大物，但《波士頓環球報》報導，埃利奧特在上個月拜訪愛國者，最終也決定加盟。

愛國者在休季期間一直尋找主力跑衛史蒂文森（Rhamondre Stevenson）的替補，特別是另一名跑衛蒙哥馬利（Ty Montgomery）近期受傷的情況下，埃利奧特預計將與史蒂文森組成地面雙箭頭。25歲的史蒂文森上季跑出生涯新高的1040碼，另有6次跑陣達陣。

愛國者去年以8勝9敗錯過季後賽，自傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）於2020年賽季離隊後，愛國者近3年已2度無緣季後賽。他們將於美國時間9月10日開幕戰對上費城老鷹，並於10月1日作客挑戰牛仔，屆時埃利奧特也將正面對決老東家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法