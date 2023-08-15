NFL》噴射機起飛！簽下前維京人明星跑衛 進攻戰力組再升級

庫克。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據NFL知名記者薛弗特（Adam Schefter）報導，前明尼蘇達維京人明星跑衛庫克（Dalvin Cook）已和紐約噴射機達成一年860萬美元合約。

庫克整個生涯都效力維京人度過，自2017年以第二輪第41順位進入聯盟後，他已經累積跑陣5993碼與47次達陣，生涯平均每次跑陣推進4.7碼，過去4年也都繳出至少1000碼，並皆入選職業盃。上季庫克跑出1173碼與8次達陣，也幫助維京人自2019年後首闖季後賽。

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庫克在2020年與維京人簽下5年6300萬美元合約，但維京人今夏為了節省薪資決定交易這名28歲4屆明星跑衛，不過始終找不到交易對象，於6月將其釋出，使他成為自由球員。在被釋出後，庫克曾與美聯東區的4支球隊連繫，並表示最願意為家鄉球隊邁阿密海豚效力，但最終他在上個月拜訪噴射機後，球團也成功將其延攬。

噴射機本季迎來前包裝工明星四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers），庫克的加入無疑更加提升噴射機的進攻戰力。新星跑衛霍爾（Breece Hall）正在從上季的前十字韌帶傷勢中恢復，目前能否趕上開季是未知數，上季只跑出402碼與3次達陣的卡特（Michael Carter）則暫列為噴射機第二跑衛。

庫克將與羅傑斯這位未來名人堂球星合作，根據《ESPN》指出，噴射機也是NFL史上首支在休季同時簽下過去5個賽季就有4年入選職業盃的四分衛與跑衛的球隊。

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