晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

NFL》噴射機起飛！簽下前維京人明星跑衛 進攻戰力組再升級

2023/08/15 08:08

庫克。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據NFL知名記者薛弗特（Adam Schefter）報導，前明尼蘇達維京人明星跑衛庫克（Dalvin Cook）已和紐約噴射機達成一年860萬美元合約。

庫克整個生涯都效力維京人度過，自2017年以第二輪第41順位進入聯盟後，他已經累積跑陣5993碼與47次達陣，生涯平均每次跑陣推進4.7碼，過去4年也都繳出至少1000碼，並皆入選職業盃。上季庫克跑出1173碼與8次達陣，也幫助維京人自2019年後首闖季後賽。

庫克在2020年與維京人簽下5年6300萬美元合約，但維京人今夏為了節省薪資決定交易這名28歲4屆明星跑衛，不過始終找不到交易對象，於6月將其釋出，使他成為自由球員。在被釋出後，庫克曾與美聯東區的4支球隊連繫，並表示最願意為家鄉球隊邁阿密海豚效力，但最終他在上個月拜訪噴射機後，球團也成功將其延攬。

噴射機本季迎來前包裝工明星四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers），庫克的加入無疑更加提升噴射機的進攻戰力。新星跑衛霍爾（Breece Hall）正在從上季的前十字韌帶傷勢中恢復，目前能否趕上開季是未知數，上季只跑出402碼與3次達陣的卡特（Michael Carter）則暫列為噴射機第二跑衛。

庫克將與羅傑斯這位未來名人堂球星合作，根據《ESPN》指出，噴射機也是NFL史上首支在休季同時簽下過去5個賽季就有4年入選職業盃的四分衛與跑衛的球隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。