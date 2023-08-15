NBA》撕破臉了？ 哈登公開嗆七六人總裁莫雷「就是一個騙子」

哈登。（資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕七六人球星「大鬍子」哈登（James Harden）今年休賽季高喊「賣我」，但傳出七六人要價過高，沒有和快艇隊等買家達成交易，因此七六人計畫讓哈登回到球隊季前訓練營，這讓哈登相當不滿。哈登近日出席在中國的活動時，當場公開批評七六人總裁莫雷（Daryl Morey）就是一個騙子。

哈登近日出賽在中國的Adidas活動時，他公開表示，「莫雷就是一個騙子，我永遠不會成為他所在球隊的一員。讓我再說一次，莫雷是一個騙子，我永遠不會成為他所在球隊的一員。」哈登這一番話引起現場歡呼聲。

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哈登在6月執行2023-24賽季3560萬美元（約新台幣10.8億）合約的選擇權後，卻高喊要「賣我」，據傳哈登只想去快艇隊，但交易協商沒有下文。

根據《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）提到，七六人計畫讓哈登回到季前訓練營，並在開季時回歸，這讓哈登感到不悅。

如今七六人隊有可能面臨哈登「擺爛」的風險，屆時恐再度重演2021年西蒙斯（Ben Simmons）的情況。

James Harden: “Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of. Let me say that again: Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of.” pic.twitter.com/AmHJ0WwbF2 — Shams Charania （@ShamsCharania） August 14, 2023

七六人總裁莫雷。（資料照，美聯社）

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