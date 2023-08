NBA》撕破臉了？ 哈登公開嗆七六人總裁莫雷「就是一個騙子」

哈登。(資料照,美聯社)



〔體育中心/綜合報導〕七六人球星「大鬍子」哈登(James Harden)今年休賽季高喊「賣我」,但傳出七六人要價過高,沒有和快艇隊等買家達成交易,因此七六人計畫讓哈登回到球隊季前訓練營,這讓哈登相當不滿。哈登近日出席在中國的活動時,當場公開批評七六人總裁莫雷(Daryl Morey)就是一個騙子。

哈登近日出賽在中國的Adidas活動時,他公開表示,「莫雷就是一個騙子,我永遠不會成為他所在球隊的一員。讓我再說一次,莫雷是一個騙子,我永遠不會成為他所在球隊的一員。」哈登這一番話引起現場歡呼聲。

哈登在6月執行2023-24賽季3560萬美元(約新台幣10.8億)合約的選擇權後,卻高喊要「賣我」,據傳哈登只想去快艇隊,但交易協商沒有下文。

根據《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)提到,七六人計畫讓哈登回到季前訓練營,並在開季時回歸,這讓哈登感到不悅。

如今七六人隊有可能面臨哈登「擺爛」的風險,屆時恐再度重演2021年西蒙斯(Ben Simmons)的情況。

James Harden: “Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of. Let me say that again: Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of.” pic.twitter.com/AmHJ0WwbF2