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MLB》接手球團後大肆變動球場 前馬林魚老闆痛批洋基傳奇球星

2023/08/15 08:53

基特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚前老闆羅瑞亞（Jeffrey Loria）於2002年購買球隊，在擁有馬林魚將近15年後，於2017年將其出售給前洋基傳奇球星基特（Derek Jeter）。然而在近期接受《邁阿密先鋒報》採訪中，羅瑞亞竟稱基特「摧毀了球場」。

馬林魚的龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）的中、左外野原先有著一座全壘打藝術造景雕像，每當主場打者開轟，這座雕像會啟動機械馬林魚旋轉，白色海鷗飛翔、鵜鶘跳舞，還有噴泉噴射，整個表演為時29秒，為球場一大特色。不過自從基特接手球隊後，這座雕像在2018年被拆除，並移至球場附近的一個室外廣場。

據報導指出，這是前老闆的一位藝術家朋友所設計，當時與邁阿密戴德縣當地政府簽署一份250萬美元合約打造，也因此基特拆除雕像令羅瑞亞相當不滿，「破壞公共藝術是一件可怕的事情。」

羅瑞亞透露，他曾問過他的藝術家朋友是否能將該雕像帶回來，並承諾藝術家會替雕像找一個新家安置，「但他完全不想參與其中，現在這座雕像只能放在室外，任由它腐爛、風化和遺棄。」

羅瑞亞還表示，基特在任期間對球場所做出的變動也讓他不喜歡，「我對所有色彩的運用都非常謹慎，但它們被改變了，覆蓋了所有繽紛的瓷磚，這些是我們從歐洲帶來的。對我來說，這反映了邁阿密的文化。現在一切都是藍色的，太荒謬了。」

2022年2月，基特辭去了他在馬林魚的執行長職務，也賣掉在球隊的股權，結束他職掌馬林魚隊的生涯。

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