日職》執教火腿兩年戰績都低迷 監督新庄剛志有望再續留一年

日本火腿監督新庄剛志。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿隊目前以44勝61敗暫居太平洋聯盟墊底，執教火腿第二個賽季的監督新庄剛志有望續留。根據《Sponichi Annex》指出，日本火腿隊已向新庄剛志遞出下個賽季的執教合約。新庄剛志本人有可能續約，邁向第三年的執教生涯。

火腿隊目前雖然排在洋聯墊底，近年卻培養出幾名好手，像是以18轟並列洋聯第二多的新星萬波中正；23歲好手野村佑希本季交出11轟，打擊率2成46的成績；備受期待的清宮幸太郎，本季也貢獻9轟、31分打點，打擊率2成86已是生涯最佳。

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火腿去年從軟銀獲得的投手田中正義，本季成為火腿隊終結者，今年出賽37場戰績2勝2敗，摘得19次救援成功、另有8次中繼成功，共36局賞36次三振，防禦率為2.75，被打擊率為2成，每局被上壘率（WHIP）為1.06。

《Sponichi Annex》分析，日本火腿本季打了105場，與去年同時打了105場時相比，團隊打擊率都是2成33，全壘打80轟比去年同期少1轟，得分351分則是比去年同期多11分。

日本火腿去年打了105場時，其戰績為43勝60敗2和，本季至今則是44勝61敗，團隊投手防禦率3.13比去年同期的3.41還優。

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