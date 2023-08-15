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MLB》大谷翔平再度預約1年度大獎 官網嘆：該怎麼表達他的偉大？

2023/08/15 09:28

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網今日列出本季最有可能入選年度最佳陣容（All-MLB Team）的球員名單，其中指定打擊部份，天使二刀流巨星大谷翔平毫不意外最被看好進入年度第一隊，官網更直言「該怎麼表達他的偉大？」。

大聯盟在2019年引進年度最佳陣容的全新獎項，以選出更全面的單季最佳球員名單，該榮譽是在賽季結束後由球迷與大聯盟專業人士投票產生結果，並於12月揭曉年度最佳第一隊與第二隊的名單。

而數名大聯盟作家也在今日投出一份，他們認為會在球季結束時入選最佳陣容的球員。在指定打擊方面由大谷翔平遙遙領先，官網撰文表示，「對於大谷翔平，還有什麼話可以適當地表達他的偉大？」並指出這位天才球星只會持續進化，特別在打擊方面，本季更是來到他職業生涯前所未有的高峰。

進入今天前，大谷以41發全壘打、75次保送與0.408上壘率領先美聯，也正在邁向生涯第二座美聯MVP的道路上。此外，他還以0.665的長打率、1.073的進攻指數與290個壘打數領先全大聯盟。

而太空人強打阿瓦雷茲（Yordan Alvarez）則被看好以指定打擊進入年度第二隊。官網直言，若不是大谷在各方面都創造歷史，阿瓦雷茲可能會長年佔據年度第一隊的指定打擊。儘管本季阿瓦雷茲因傷缺席一段時間，仍不影響他的出色表現，他目前累積21轟與0.946的進攻指數，同時希望幫助太空人成功衛冕世界大賽冠軍。

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