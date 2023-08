阿拉耶茲。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕馬林魚今天上演隊史第二次的「背靠背靠背」,最後馬林魚在主場以5比1擊敗太空人,馬林魚收下3連勝,而太空人則是吞2連敗。

馬林魚在第8局靠索勒(Jorge Soler)、阿拉耶茲(Luis Arraez)、貝爾(Josh Bell)在第8局連3人開轟,根據《ESPN Stats & Info》指出,這是馬林魚隊史第二次的「背靠背靠背」,前一次是在1998年。

馬林魚先發投手葛瑞特(Braxton Garrett)主投5局無失分,摘得本季第7勝;太空人明星左投瓦德茲(Framber Valdez)主投7.2局失4分3分自責,吞本季第8敗。

馬林魚贏球後,戰績為63勝57敗,目前暫居國聯外卡第三張名額,與後方的小熊和紅人各有1場勝差。

The @Marlins go back-to-back-to-back to add on some insurance! pic.twitter.com/G5O2usRAuT