MLB》洋基施密特吞本季最慘烈敗仗 勇士火力展示11：3血洗條紋軍

施密特。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基昨天慘遭馬林魚大逆轉，今天再度被迎頭痛擊。條紋軍客場挑戰聯盟龍頭勇士，過去7場先發拿下5勝0敗的施密特（Clarke Schmidt）今被勇士打線當成發球機教訓，2.1局被打9支安打核爆8分；勇士則是在王牌左投佛里德（Max Fried）6局好投下，最終以11：3賞給洋基3連敗。

洋基開賽靠巴德（Harrison Bader）滾地球先馳得點，但墨菲（Sean Murphy）該局下馬上陽春砲追平。儘管洋基再靠凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）安打要回領先，但2局下勇士新同學羅培茲（Nicky Lopez）又敲安逆轉，至此勇士打線火力全開，2、3局下共海灌7分，3局打完就以8：2大幅領先。

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6局下洋基換上第三任投手阿布瑞尤（Albert Abreu），結果他自己搞成滿壘後又暴投掉分，8局下羅沙里歐（Eddie Rosario）再轟一支3分砲錦上添花。氣力放盡的洋基僅在9局上靠著沃爾普（Anthony Volpe）的三壘安打追回1分，最終遭到勇士痛宰，吞下3連敗。

勇士在交易大限前從皇家換來內野手羅培茲，他在加入勇士後僅打了4場，僅2場比賽有打擊機會，卻狂掃8分打點。他成為自大聯盟於1920年開始記錄打點以來，勇士隊史首位在前4場出賽打下8分打點的球員。

洋基先發投手施密特過去7場先發拿下5勝0敗，防禦率3.68，但今天投出本季最慘烈一役，吞下本季第7敗；勇士佛里德先發6局也被敲出8支安打，但有效將失分控制在2分，繳出優質先發，收下本季第4勝。

羅培茲。（今日美國）

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