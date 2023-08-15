晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》先發戰力讓洪總頭痛 王溢正、翁瑋均來得「鋼」好！

2023/08/15 10:42

洪一中。（資料照，台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹近期寫下隊史最多的5連勝，但伍祐城等3名主力先發投手陸續傳出狀況，也讓總教練洪一中表示一度出現單週先發投手排不出來的情況；隨著王溢正、翁瑋均兩名從樂天桃猿交易過來的投手在今天報到，也可望成為「鋼」好的先發輪值戰力。

台鋼和樂天的交易今天正式生效，王溢正、翁瑋均和藍寅倫共兩投1野也將在今天上午赴嘉義球場向台鋼完成報到，並於下午轉赴桃園球場為樂天開球，向老東家球迷進行最後告別。儘管37歲左投王溢正近年已漸轉為中繼出賽，但洪總不排除他披台鋼戰袍後進入先發輪值，表示：「因為我們的先發投手根本不夠，二軍一週才3場、最多4場比賽，但有時候先發投手還排不出來咧！」

洪總透露包括伍祐城因手臂疲勞自明星賽前就休息到現在，陳柏清也休了兩個多月，而隊史首名洋將福永春吾的手也出狀況，上一場先發7月18日後就列在傷兵。目前台鋼輪值就由王梓安、陳宇宏，及將原本中繼轉先發的黃勃睿，還有退伍後甫成為戰力的李欣穎等人支撐，洪總表示：「不然有時候就是靠中繼投手投1局、1局，這樣把比賽吃掉。」

至於24歲的翁瑋均投入之後，就在洪總規劃的先發藍圖內，「他來之後，還可以在二軍投好幾場。」對於這位昔日桃猿第1指名好手，洪總很有期待，還透露，「之前遇到他，我就故意跟他說：『你球速只剩130，是要怎麼投？ 』他跟我說，總仔沒有啦，有140啦。我就回他，140還是很慢啊，還是要加油。」

在投手戰力不足的情況下還能打出5連勝，洪總不諱言：「那是因為我們的打擊真的有進步，那天對樂天還15：14咧，只是投手真的要再加油。」

王溢正。（資料照，記者陳志曲攝）

翁瑋均。（資料照，記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。