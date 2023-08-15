中職》先發戰力讓洪總頭痛 王溢正、翁瑋均來得「鋼」好！

洪一中。（資料照，台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹近期寫下隊史最多的5連勝，但伍祐城等3名主力先發投手陸續傳出狀況，也讓總教練洪一中表示一度出現單週先發投手排不出來的情況；隨著王溢正、翁瑋均兩名從樂天桃猿交易過來的投手在今天報到，也可望成為「鋼」好的先發輪值戰力。

台鋼和樂天的交易今天正式生效，王溢正、翁瑋均和藍寅倫共兩投1野也將在今天上午赴嘉義球場向台鋼完成報到，並於下午轉赴桃園球場為樂天開球，向老東家球迷進行最後告別。儘管37歲左投王溢正近年已漸轉為中繼出賽，但洪總不排除他披台鋼戰袍後進入先發輪值，表示：「因為我們的先發投手根本不夠，二軍一週才3場、最多4場比賽，但有時候先發投手還排不出來咧！」

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洪總透露包括伍祐城因手臂疲勞自明星賽前就休息到現在，陳柏清也休了兩個多月，而隊史首名洋將福永春吾的手也出狀況，上一場先發7月18日後就列在傷兵。目前台鋼輪值就由王梓安、陳宇宏，及將原本中繼轉先發的黃勃睿，還有退伍後甫成為戰力的李欣穎等人支撐，洪總表示：「不然有時候就是靠中繼投手投1局、1局，這樣把比賽吃掉。」

至於24歲的翁瑋均投入之後，就在洪總規劃的先發藍圖內，「他來之後，還可以在二軍投好幾場。」對於這位昔日桃猿第1指名好手，洪總很有期待，還透露，「之前遇到他，我就故意跟他說：『你球速只剩130，是要怎麼投？ 』他跟我說，總仔沒有啦，有140啦。我就回他，140還是很慢啊，還是要加油。」

在投手戰力不足的情況下還能打出5連勝，洪總不諱言：「那是因為我們的打擊真的有進步，那天對樂天還15：14咧，只是投手真的要再加油。」

王溢正。（資料照，記者陳志曲攝）

翁瑋均。（資料照，記者林正堃攝）

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