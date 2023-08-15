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MLB》化身閃電俠！皇家游擊新星14.3秒光速場內轟締難得紀錄（影音）

2023/08/15 12:47

惠特。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕皇家23歲游擊新星惠特（Bobby Witt Jr.）今在主場迎戰水手的比賽中，展現過人腳程，跑出一發場內全壘打，本季第22「轟」出爐，而他從打擊區一路衝回本壘一共僅花14.3秒，更締造難得紀錄。

5局下，惠特在1出局無人在壘時上場打擊，他鎖定水手先發投手吉爾伯特（Logan Gilbert）的97英里紅中速球，擊成右外野強勁平飛球，擊球初速高達105.9英里。

面對子彈般的來球，水手右外野手坎佐內（Dominic Canzone）想用滑接的方式處理，沒想到卻讓球一路滾到右外野深處，中外野手J.羅德里奎茲（Julio Rodriguez）趕緊跑過去將球撿起在轉傳內野，但打擊的惠特早已快馬加鞭奔回本壘，形成場內全壘打。

惠特僅花14.3秒就跑完4個壘包，衝刺速度達每秒30.2英尺。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，惠特創下自2015年啟用Statcast系統以來的第四快紀錄，僅次於巴克斯頓（Byron Buxton）於2017與2016年的13.9秒與14.1秒，以及2015年高登（Dee Strange-Gordon）的14.2秒。

另外，惠特今天繳出4安猛打賞好表現，除了場內全壘打外，還包含2支內野安打。根據《ESPN Stats & Info》指出，惠特是繼2004年的皮耶（Juan Pierre）後，首位能夠在單場擊出2支內野安打與場內全壘打的打者。

皇家6局打完以5：0領先，不過水手在8、9兩局反倒以6：5超前。9局下皇家無人出局攻佔二三壘，培瑞茲（Salvador Perez）高飛犧牲打追平後，布蘭可（Dairon Blanco）冷不防擺出短棒，殺得水手內野措手不及，形成再見安打，以7：6獲勝。

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