中職》到了台鋼還是「藍88」 洪總叮嚀他一件事

洪一中。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕藍寅倫的拚命三郎形象深植人心，今天正式向台鋼雄鷹報到後也將穿上招牌的88號球衣。台鋼總教練洪一中從以前就很欣賞藍寅倫的態度，但也透露有特別叮嚀他：「不要再拚命做重量了，要把方向搞清楚」，才有機會撕掉「痛痛人」的標籤。

藍寅倫昨在臉書感性發文，除了表達感謝，也寫下未能幫助樂天拿下總冠軍的遺憾，最後並提到，「我會繼續堅持我的態度！謝謝你們，曾經的美好。」 今天轉披88號的台鋼戰袍後，藍寅倫仍會展現符合外號「拚命三藍」的拚勁，但有一點讓洪總特別擔心，透露自己已經事先叮嚀他。

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「我跟藍寅倫說，人家說你痛痛人，你要不要注意一下。」洪總認為，藍寅倫之所以會常受傷，就是重量做得太多，「我那天在球場特別跟他講，你打到現在，力量都已經很成熟，不會輸給年輕人，你現在輸給年輕選手的是反應和柔軟度，必須搞清楚方向。」

洪總進一步解釋，因為球員在做重量時，很少有人會有耐心去訓練小肌肉，「因為重量做很重，就覺得有練到，結果變成大肌肉太強、小肌肉太弱，等到力量太強時，小肌肉負荷不了，就導致受傷。」洪總認為這個道理很簡單，也特別提醒藍寅倫目前必須加強的是柔軟度和訓練反應，才有機會減少受傷的可能性。

藍寅倫。（資料照，記者林正堃攝）

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