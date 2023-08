MLB》超越野茂英雄！ 達比修以1919K成亞洲三振王

達比修有。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕教士隊日籍投手達比修有今天在主場先發面對美聯東區龍頭金鶯隊,達比修主投7局失4分,送出6次三振,這讓達比修生涯在大聯盟的三振數來到1919次,超越日本名將野茂英雄,成為旅美日籍投手最多。不過,教士最後以1比4輸球。

達比修有主投7局被敲8安中,包含第二局金鶯歐赫恩(Ryan O'Hearn)敲陽春砲,第5局又被金鶯韓德森(Gunnar Henderson)敲清壘二壘安打,失掉4分,送出6次三振、1次保送,賽後防禦率為4.24,達比修有吞本季第8敗,無緣達成對大聯盟30支球團摘勝投的紀錄。

不過,達比修有在大聯盟生涯累積1919次三振,超越野茂英雄生涯累積的1918K,成為在大聯盟賽場最多K的日本籍投手;南韓名投朴贊浩朴贊浩生涯累積1715次三振,是旅美韓籍選手最多。

金鶯先發投手羅德里奎茲(Grayson Rodriguez)主投7局僅掉1分,摘得本季第3勝;金鶯終結者包提斯塔(Felix Bautista)後援1局丟2次保送,一度讓對手攻佔一、二壘,包提斯塔最後讓教士球星馬查多(Manny Machado )敲再見雙殺,驚險收下本季第32次救援成功。

Yu Darvish sets the record for the Most Career MLB Strikeouts by a Japanese-Born Player.



Breaking Hideo Nomo's record with Nomo watching. pic.twitter.com/lerNjtEfv0