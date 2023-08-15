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MLB》超越野茂英雄！ 達比修以1919K成亞洲三振王

2023/08/15 13:12

達比修有。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士隊日籍投手達比修有今天在主場先發面對美聯東區龍頭金鶯隊，達比修主投7局失4分，送出6次三振，這讓達比修生涯在大聯盟的三振數來到1919次，超越日本名將野茂英雄，成為旅美日籍投手最多。不過，教士最後以1比4輸球。

達比修有主投7局被敲8安中，包含第二局金鶯歐赫恩（Ryan O'Hearn）敲陽春砲，第5局又被金鶯韓德森（Gunnar Henderson）敲清壘二壘安打，失掉4分，送出6次三振、1次保送，賽後防禦率為4.24，達比修有吞本季第8敗，無緣達成對大聯盟30支球團摘勝投的紀錄。

不過，達比修有在大聯盟生涯累積1919次三振，超越野茂英雄生涯累積的1918K，成為在大聯盟賽場最多K的日本籍投手；南韓名投朴贊浩朴贊浩生涯累積1715次三振，是旅美韓籍選手最多。

金鶯先發投手羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）主投7局僅掉1分，摘得本季第3勝；金鶯終結者包提斯塔（Felix Bautista）後援1局丟2次保送，一度讓對手攻佔一、二壘，包提斯塔最後讓教士球星馬查多（Manny Machado ）敲再見雙殺，驚險收下本季第32次救援成功。

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