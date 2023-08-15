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圍棋》性騷＋集體霸凌讓亞運培訓國手蘇聖芳崩潰 教練、協會回應了

2023/08/15 12:23

蘇聖芳。（資料照，記者凌美雪攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕26歲女棋士蘇聖芳公開指控亞運圍棋總教練「紅面棋王」周俊勳性騷擾，還聯合聯合其他棋士霸凌，讓她苦不堪言，選擇退出亞運培訓隊，對此周俊勳和我國圍棋協會也做出回應。

媒體報導，蘇聖芳前年入選亞運圍棋隊，去年開始接受培訓，卻在11月因落單而被總教練周俊勳撫摸背部，讓她感到很不適，她警告對方不要摸，沒想到周俊勳聲稱這是鼓勵的行為，而周俊勳還聯合其他棋手霸凌她。

報導指出，蘇聖芳向受訓的海峰棋院求助卻遭到無視，而她之後感到身心俱疲，因為性騷及霸凌的狀況天天哭著入睡，還無法參賽，最終決定在1月決定退訓。

針對相關指控，周俊勳透過經紀人否認，也澄清那是拍肩式鼓勵，也為雙方在互動認知不同表示歉意，同時強調沒有集體霸凌情況，希望對方能提出相關證據。

至於我國圍棋協會秘書長秦世敏表示，一直都很關心選手狀況，每個月都會邀集選手溝通，但都沒有任何選手提出異狀，而蘇聖芳也從未向他提及關於性騷及霸凌事件，倒是她在去年有一段時間常請假，蘇向他透露是自己因打疫苗有後遺症，因心悸而影響比賽。

秦世敏指出，蘇聖芳在1月提出退訓後，在2月總集訓後就完全消失，迄今都聯絡不上，而針對她的指控，協會也將組成調查小組，進行個別對談了解狀況，希望不要因此打擊團隊士氣，以備戰9月的杭州亞運。

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