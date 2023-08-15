PLG》確定與夢想家續約！吉爾貝克攻守進化和田壘有關

吉爾貝克和夢想家續約，合作邁入第3年。（夢想家提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕夢想家球團今宣佈 PLG 2022-23 年度防守球員布蘭登・吉爾貝克（Brandon Gilbeck）正式回歸！吉爾貝克具有優秀的彈跳與移動能力，是夢想家的禁區守護神，上季不僅再度蟬連年度阻攻王，也成為 PLG 聯盟首位達成生涯百阻攻的球員，升級的防守表現，更榮獲年度最佳防守球員。

夢想家自2021-22 賽季即與吉爾貝克合作，兩年來他脫胎換骨的表現有目共睹，上季吉爾貝克出賽37場，場均17分、12籃板、2.95阻攻，並在3月26日對決新竹街口攻城獅一戰中，砍進41分17籃板4抄截4阻攻，得分寫個人生涯新高，展現驚人的宰制能力。

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夢想家總經理韓駿鎧表示，球隊從與吉爾貝克合作以來，即積極培養並規劃要與他長期合作，「吉爾貝克的防守威脅性不必多說，總能帶給對手非常大的壓力，上個賽季他的進攻手段更是大躍進，不論是中距離投射、拋投或是翻身跳投等等，驚人的成長曲線讓我們非常欣慰，也非常期待他日後的表現，相信以他積極的學習態度以及拚勁，一定能夠持續突破自我，不僅能夠提升球隊的防守能量，在進攻上也更具侵略性。」

吉爾貝克提到，他能夠有如此明顯的進步歸功於賽後自主的技巧練習，很感謝教練賴柏霖以及田壘與他一起訓練，特別是在田壘的身上學習到非常多的籃球知識與經驗，讓他能夠精進個人技巧。

吉爾貝克表示，對於再度回到夢想家非常興奮，很期待能夠再繼續與隊友一同拚戰，休賽季時仍持續參與聯賽賽事，除了希望透過比賽維持訓練，更能夠累積更多不同的賽場經驗，「今年是與夢想家合作第三年了，新賽季我們一定可以達成我們的目標。」

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