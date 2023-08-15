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PLG》沒簽下狀元阿拉薩仍積極補強 攻城獅找來林秉聖與高國豪搭後場

2023/08/15 12:24

林秉聖加盟攻城獅。（攻城獅提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕PLG新竹街口攻城獅在今年選秀會大失血，沒簽下狀元阿拉薩，但休賽季持續積極爭取自由球員加盟，球團今日正式宣布與防守功夫一流的林秉聖簽約，盼強化攻城獅後場深度與團隊防守強度。

林秉聖前兩賽季效力T1新北中信特攻繳出亮眼數據，每場平均貢獻10.2分3.6籃板3助攻2.5抄截，且榮獲多項年度獎項，包含首季抄截王、首季年度最佳防守球員，蟬聯入選年度防守第一隊，是位名副其實的「後場防守大鎖」。

除了於例行賽為球隊穩定貢獻外，攻城獅也特別看重林秉聖在高張力賽事時的優異表現，他前兩季在季後賽繳出場均11.8分3籃板2.9助攻1.7抄截全方位成績。總教練林冠綸也特別讚賞他的場上態度，「秉聖態度積極且毫不畏懼，是位攻守兼備的好球員。」

林秉聖球風奔放，且在攻防兩端都展現十足侵略性，與攻城獅隊長高國豪的風格有些神似，林冠綸認為：「秉聖在進攻端可以貢獻外線火力，並提升推進速度，未來會需要他承擔更多二號位的得分重擔，而且未來當他與國豪在場上聯手時，勢必能造成對方一線控球後衛很大的壓迫。」攻城獅隊長高國豪也興奮表示：「上次在大獅賽就體驗過秉聖的高壓防守，他的防守與身體素質都很優異，很高興新賽季我們能以隊友身份一起在場上幫助球隊。」

林秉聖原本將代表台灣征戰奧運資格預選賽，經籃協評估安全決定退出賽事後，於上週接受徵召加入台灣藍隊出戰瓊斯盃，預計於8月底投入攻城獅團隊訓練。背號部分，攻城獅學長王子綱也特別將3號讓給林秉聖，歡迎他加入攻城獅。新賽季林秉聖將披上3號紫色戰袍征戰PLG新賽季，期待未來他能持續展現防守拚勁與進攻火力，幫助攻城獅取得最佳成績。

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