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PLG》領航猿啦啦隊「Pilots Crew」 開啟新一輪的徵選

2023/08/15 12:46

桃園璞園領航猿啦啦隊即將開啟新一輪的啦啦隊員徵選。（照片來源: Pilots Crew）

〔體育中心／綜合報導〕桃園璞園領航猿啦啦隊即將開啟新一輪的啦啦隊員徵選！這個夏天，如果你對籃球充滿熱情，擁有舞蹈的才華，並且渴望在球場上展現你的活力與魅力，那麼不要錯過這個難得的機會，加入Pilots Crew，一同為桃園璞園領航猿球隊打氣、與球迷互動！

這次的徵選對象是性別為女性、年滿18歲的各位，只要你的身高達到155cm以上，且具有自信、喜歡表演，不畏鏡頭的特質，我們都歡迎你的加入。而且，如果你擁有獨特的氣質或個人風格，更是本次徵選的優勢之一。不管你是否有經驗，只要你滿足以上條件，都有機會成為下一位Pilots Crew的啦啦隊女神。

報名過程簡單明瞭，你只需填寫基本資料，並上傳以下四項附件，個人半身正面照、30秒內自我介紹影片、30秒內舞蹈影片、個人清唱歌曲30秒影片，Pilots Crew建議有意參加徵選的民眾，請勿在影片中使用美肌、修圖或濾鏡模式，也請避免配戴瞳孔變色片或放大片，以及濃妝艷抹。這將有助於Pilots Crew更好地了解你的真實特質。並且，請注意，勿上傳合照，Pilots Crew期望看到參與徵選者的個人特色。

如果你渴望成為Pilots Crew的一員，請在2023年8月20日（週日）23:59前完成報名，切勿錯過這個重要的截止日期。請注意，本次徵選僅以線上報名為主，請務必在截止日期前完成報名。

報名表格提交後，Pilots Crew將進行初步審核。通過審核者，Pilots Crew將透過email和電話通知參加二次徵選的時間，該次徵選預計將在2023年8月26日（週六） 舉行。如果民眾有任何問題，歡迎於平日時段致電至 02-25221887 詢問。

此外，請持續關注「Pilots Crew 桃園璞園領航猿啦啦隊」以及「Taoyuan Pauian Pilots 桃園璞園領航猿」的官方資訊，以便獲取更多相關消息。Pilots Crew期待著在不久的將來，與你在球場上共同為球隊加油打氣，展現無限的活力和魅力！不見不散！報名請洽 https://taoyuan-pilots.com/PC_Recruitment_2023-24

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