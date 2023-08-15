MLB》大都會還是有亮點！97億游擊手寫「20、20」紀錄比肩435轟重砲

林多。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會本季戰績令人失望，球隊已經進行清倉拍賣展望明年，不過陣中還是有些許亮點。在歷經季初低潮後，明星游擊手林多（Francisco Lindor）逐漸找回手感，今天對上海盜夯出長打，單場3度上壘，還上演1次盜壘成功。

林多自7月中旬後一直表現出色，進入8月更是大爆發，單月打擊率高達0.326，進攻指數0.885，敲出4支長打。大都會今以7：2擊敗海盜，林多先發打第三棒，3打數擊出2支安打，包含1支二壘安打，令靠著一次保送上壘，自己回到本壘攻下2分，還加碼1次盜壘成功。

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而該次盜壘也是林多本季第20盜，本季累積22轟的他也寫下單季「20轟、20盜」里程碑，成為自2008年的「川哥」貝爾川（Carlos Beltran）後首位完成單季「20轟、20盜」的大都會打者。賽後林多談到這位波多黎各大前輩，也尊敬地表示自己與有榮焉。

本季林多打擊率為0.245，累積22轟與70分打點，進攻指數0.789。儘管季初遭遇撞牆期，但他已經逐漸甦醒過來，近15場比賽55打數20安打，打擊率0.364，擊出3轟、8打點。然而大都會在今天奪勝後，戰績仍僅有54勝65敗，林多的復甦似乎還是來的太遲一些。

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