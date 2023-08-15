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MLB》天使0分3失誤慘敗遊騎兵 教頭罕見大怒、點出打線低迷原因

2023/08/15 14:10

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊今天以0比12慘敗遊騎兵，日本球星大谷翔平全場3打數吞2次三振、沒有敲安。天使隊教頭奈文（Phil Nevin）在比賽中發現自家選手缺乏專注力，就在比賽中發怒，希望選手奮起。

遊騎兵塞揚強投薛哲（Max Scherzer）今主投7局賞11次三振，遊騎兵左投培瑞茲（Martin Perez）後援2局，兩人都沒有失分。遊騎兵全場出現13支安打，包含2支全壘打，一共打進12分；反觀天使隊全場只出現1支內野安打、還出現3次守備失誤，吞下本季最難堪的一場敗仗。

天使左投山度瓦（Patrick Sandoval）今天先發僅投2.2局創本季最短先發，用了多達83顆球，被敲4安，失掉5分有4分自責，雖然有6次三振、但也出現6次保送，山度瓦吞本季第9敗，賽後防禦率為4.09。山度瓦坦言，今天自己表現很糟，「讓你的球隊陷入那樣的困境，這很艱難，我一定要做得更好、投得更好。」

山度瓦。（美聯社）

對於天使打線狂吞12次三振、僅敲1安，奈文賽後表示，球隊從一開賽就缺乏專注力，「今天沒有任何好事，這不僅是一名選手的問題，而是每個人都有。」

至於天使隊進攻疲軟的原因，奈文認為山度瓦在投手丘上的掙扎，花太多時間在場上，「任何時候你每隔半局防守，要站在場上等25顆至30顆球，相信我，想上場打出一個好的打席是很困難的。特別是對上一位即將進入名人堂的球員。」

天使隊目前戰績59勝61敗，和暫居美聯第三張外卡的藍鳥有著7場勝差，要闖進季後賽的難度不小。

天使隊教頭奈文。（資料照，今日美國）

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