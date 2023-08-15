菁英盃》JHBL狂轟48分「神岡柯瑞」黃瀚陞 現在來南山適應新角色

黃瀚陞於JHBL國中聯賽曾有單場48分爆炸性演出，如今穿上南山高中戰袍努力轉型。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／花蓮報導〕在JHBL國中聯賽叱吒風雲的「神岡柯瑞」黃瀚陞，如今變成HBL勁旅南山高中菜鳥球員，他今天在花蓮精英盃持續擔任新角色控球後衛，也期待自己能隨著比賽提升競爭力，在第一年就能於HBL站穩腳步。

黃瀚陞在上季是台中神岡國中的鐵打主力，在JHBL曾有單場48分爆炸性演出，最重要是他投射能力驚人，被外界稱為「神岡柯瑞」，只是現在來到南山勢必也要開始學習控球，再也不是一球在手樂無窮的打法。

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南山教練陳柏廷認為，黃瀚陞7月開始隨隊練球、比賽，由於進入高中勢必要轉型，因此現在打控球一定會遇到撞牆期，不過黃瀚陞很認真，不懂的事情都會詢問，可見他真的很想進步，是個很有想法的球員。

身形偏瘦的黃瀚陞，在國中能靠強大投射能力站穩腳步，但進入高中勢必會遇到更多高大的球員，他坦言，剛來南山時真的很有挫折感，不過隨著比賽、鏈球或到中國移地訓練，現在已經有漸入佳境，只是在傳球、投籃之間的拿捏還是有待加強，會持續跟教練、學長請益，希望自己可以越來越好。

黃瀚陞於JHBL國中聯賽曾有單場48分爆炸性演出，如今穿上南山高中戰袍努力轉型。（記者林岳甫攝）

黃瀚陞於JHBL國中聯賽曾有單場48分爆炸性演出，如今穿上南山高中戰袍努力轉型。（記者林岳甫攝）

黃瀚陞於JHBL國中聯賽曾有單場48分爆炸性演出，如今穿上南山高中戰袍努力轉型。（記者林岳甫攝）

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