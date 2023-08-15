MLB》「1安打完封勝證明自己有多強」 大谷在官網塞揚獎預測居美聯第3

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕隨著大聯盟賽季即將進入尾聲，大聯盟官網今天再度進行票選，明星賽兩聯盟的先發投手洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）和響尾蛇強投加倫（Zac Gallen）高居第一。天使日籍二刀流球星大谷翔平則是排名美聯第三。

這是大聯盟官網本季第4度預測年度塞揚獎得主，49名官網記者與分析師能選出五位投手、從第一至第五名依序給到5至1分。

請繼續往下閱讀...

洋基王牌柯爾是美聯塞揚獎呼聲最高的人選，獲得38張第一名選票，本季繳出10勝3敗的成績，投球局數153.1是美聯最多，今年投球局數有望來到214局，創下生涯單季最多的紀錄，防禦率高2.76高居美聯第2，柯爾曾5度進入塞揚獎票選前5名，但都與獎項擦身而過，如果繼續維持高檔表現，有高機率獲得生涯首座塞揚獎的肯定。

美聯第2名是藍鳥強投高斯曼（Kevin Gausman），獲得6張第一名的選票，本季先發139局就飆出138K，目前是美聯三振王，三振率高達32.5％。高斯曼本季另有9勝6敗，防禦率為3.04。

大谷翔平獲得2張第一名選票，排名美聯第3名，雖然7月表現起伏大，但K功了得，主投130.2局就飆出165K，防禦率3.17排名美聯第8，而被打擊率1成85則是全大聯盟最嘉，日前他投出1安完投完封勝，證明自己有實力爭奪塞揚獎。

國聯塞揚獎將由響尾蛇強投加倫和教士名投史奈爾（Blake Snell）來競爭，加倫獲得多達14張第一名選票，本季曾一度連續28局無失分的他，目前以12勝暫居國聯第2，今年在主場保有10勝1敗、防禦率1.82的好成績，官網記者普遍也看好他拿下國聯塞揚獎的殊榮。

雖然史奈爾拿到21張第一名選票，但卻排名第二，儘管他的防禦率2.63是全聯盟最佳，自5月31日以來只有1.13，不過他在130局當中投出76次保送，平均每9局就會出5.3次保送，平均先發局數不滿6局，在國聯塞揚獎的競爭下位居劣勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法