瓊斯盃》美國第1次沒破百分 南韓沒被屠殺只小輸5分

美國隊驚險4連勝。（籃協提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕美國加州大學爾灣分校前3場都破百，且每場淨勝分達62.7分，今天對上南韓安養KGC卻打得不輕鬆，以87：82拿4連勝，是他們本屆瓊斯盃最辛苦一戰。

NCAA一級的美國加州大學爾灣分校，堪稱本屆火力最狂隊伍，首戰以105：38狂勝卡達，再以109：49痛宰阿聯，並以108：47收拾日本。

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不過美國今天碰上南韓職業隊打得辛苦，這也是他們本屆唯一1場得分沒破百的比賽，且還讓對手拿了82分，攻守都面臨挑戰，而此戰他們在三分球13投僅4中，是陷入苦戰的最大關鍵，但團隊仍有4人得分達雙位數，其中克洛克爾二世（Pierre CROCKRELL II）的14分為全隊最佳，另有10次助攻。

至於安養KGC為去年KBL聯賽冠軍隊，儘管不少主力都出走，今天面對美國打出競爭力，尤其洋將葛里芬拿25分，麥克斯威爾也有24分、10籃板、7助攻，另外本土最高為裴炳俊的12分，目前他們戰績為2勝1負。

其實最後安養KGC還有機會翻轉戰局，但讓雙洋將在追分階段退場，教練金商植表示，這是跟教練團溝通後的結果，球員也拚盡全力，才做出此決定。

南韓安養KGC雙洋將合拿49分。（籃協提供）

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