排球》男女排國家隊主視覺出爐 「排球甜心」廖苡任分享最愛商品

陳姿雅（左）廖苡任（右）。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣排球國家隊今年賽事滿檔，今天正式公布國家隊主視覺以及周邊商品，並邀請女排隊長陳姿雅、廖苡任以及男排新生代好手林謙、雷諾出席球迷會，同時分享自己的個人視覺以及最喜歡的商品。

排球國家隊這次首度推出周邊商品，國家隊14人名單選手合作，銷售所得也會和選手分潤，商品包含海報、毛巾、桌曆以及球員卡，相關商品預計在8月20日上架。

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今年在世大運擔任掌旗官爆紅的廖苡任表示，每個球員入選國家隊都是很特別的經歷，可以用照片呈現出來，不管是對球員或球迷，還是排球歷史都是很特別的時刻。隊長陳姿雅則說：「第一次接觸選手可以分潤這件事，排協這次很用心，特別找了行銷公司，希望能回饋到選手身上，是互利的感覺，也讓台灣排球跨出新的一步。」

廖苡任表示，她覺得這次商品最特別是毛巾，上面印有球員照片，很像小海報很值得收藏；至於被問到是否會想出抱枕或其他商品，廖苡任笑說：「我覺得做成Q版商品也不錯，但抱枕好像有點怪怪的。」

台灣女排預計8月28日出發前往泰國參與8月30日登場的亞錦賽，為杭州亞運做最後備戰，對於球隊狀況，廖苡任說：「雖然世大運沒有很好成績，但在小組賽過程中，不管對巴西、波蘭，我們的攻擊手和自由球員在突破長人或是面對高點防守上進步非常多。」

陳姿雅提到，打完世大運回來後，大家的攔防系統，尤其防守上比較不怕國外強襲球，反而是小球部分還要多練習。她透露，近期備戰會和男排一起訓練，「我們會和U19的學弟打比賽，比較接近男排的球風，也比較知道缺失是什麼。」

陳姿雅（左）廖苡任（右）。（記者粘藐云攝）

左起為雷諾、林謙、陳姿雅、廖苡任。（記者粘藐云攝）

左起廖苡任、陳姿雅、林謙、雷諾。（記者粘藐云攝）

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