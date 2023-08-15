瓊斯盃》對台灣印象很好！南韓教練：可能有台灣球員記得我

南韓安養KGC教練金商植。（籃協提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕南韓安養KGC今天面對實力出色的美國加州大學爾灣分校，激戰到最後一刻才以82：87落敗，但教練金商植給予球員肯定，因為球員在參賽前只集訓3週，且不少球員還帶傷上陣。

安養KGC最後其實有機會逆轉奪勝，但最後關頭將2位洋將麥克斯威爾（Duvaughn Maxwell）、葛里芬（Bryan Griffin）換下場，終場以5分差惜敗，無緣拿下3連勝。金商植也提到最後的調度，他表示，最後會將洋將換下場，做出5換5的決定，也是跟整個教練團討論的結果，想說要給其他球員有上場機會。

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值得一提的是，過去金商植也曾帶隊參加過瓊斯盃，他說，從2015年開始就曾隨隊參賽，對台灣印象很好，雖然上一次造訪已是2019年，但還記得部分藍隊球員，也透過電視看過台灣球員比賽，他笑說：「我來了很多次，或許也有台灣球員會認得我。」

安養KGC將在週六對上台灣白，週日最終戰碰上台灣藍，金商植認為，台灣球員跟南韓球風蠻像，都打得很快。

值得一提的是，安養KGC在今年3月東亞超級聯賽以69：94力退PLG冠軍隊富邦勇士，上季的KBL冠軍隊KGC再次取得參賽資格，且又跟勇士分到同組，金商植說：「很期待可以再交手，輸贏也可能會有所不同。」

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