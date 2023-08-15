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日職》王柏融重返一軍未上場 火腿險勝羅德奪3連勝

2023/08/15 20:14

王柏融。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「台灣大王」王柏融暌違319天重返一軍，今日與羅德的比賽全場坐板凳，沒有出場機會，火腿終場以6：5險勝，收下3連勝。

王柏融近日扮演林子偉交易案的「主菜」，樂天將他的契約權轉讓換給台鋼雄鷹。交易案上週公布後，王柏融今重返一軍，迎接主場對羅德的3連戰系列賽，前次他在一軍出賽是去年9月28日的札幌巨蛋最終戰，對手也是羅德。

王柏融首度踏上新主場北海道艾斯康球場，但可惜回歸首日沒有先發機會，只能在板凳待命，可惜最後還是沒有上場，球迷要看到王柏融還要再等等。

火腿游擊手上川畑大悟5局下滿壘建功，敲出帶有超前2分的中外野安打，助隊以5：3超前，萬波中正第6局敲安打回第6分保險分，羅德在後苦苦追趕，9局上展現十足韌性，角中勝也代打轟出右外野陽春砲，助隊追到1分差，火腿終結者田中正義最後讓藤原恭大擊出二壘飛球遭接殺，順利抓到最後一個出局數，本季第20場救援成功入袋，火腿終場以6：5擊敗羅德。

31歲火腿左投加藤貴之先發5.2局被敲6安失3分，1分為責失分，另有4次三振，勇奪本季第6勝；羅德32歲右投西野勇士主投5局挨10安失5分，苦吞第3敗。

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