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菁英盃》邁入20屆！conti贊助120顆跟瓊斯盃一樣的比賽用球

2023/08/15 17:33

菁英盃用球跟瓊斯盃相同。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／花蓮報導〕花蓮菁英盃邁入第20屆，今年獲得conti詠冠贊助120顆比賽用球，且這顆球也是瓊斯盃的專屬用球，就是希望讓高中、國中、國小球員能用最好的籃球，打出精彩的比賽。

conti詠冠在國內排球界頗具盛名，而他們的籃球產品也是不斷推陳出新，如今也是SBL、瓊斯盃的專屬用球都是conti。

這次贊助菁英盃共120顆型號「7000」籃球，是國際籃球總會FIBA認證用球，同時在菁英盃的選手更可以跟瓊斯盃打到一樣的球。

conti詠冠董事長楊惟超（右）贊助菁英盃120顆籃球。（記者林岳甫攝）

conti詠冠董事長楊惟超透露，希望透過菁英盃，讓更多球員知道conti的籃球，並建立起好口碑，他掛保證這顆用球材質絕對是最好的，並交代業務部同仁要主動詢問球員使用感想，才能針對不足之處繼續加強。

邁入20屆的菁英盃，已是國內HBL、JHBL隊伍備戰新球季的主要賽事，屬規模盛大的暑假盃賽，除了獲不少贊助商相挺，接任花蓮籃球協會理事長6年的莊木忠也是幕後推手之一。他表示，當初會擔任理事長就是秉持著愛籃球的心，希望未來可以持續把比賽擴大舉辦，邀請更多外國球隊前來參賽，可以讓更多人知道花蓮的好山好水，同時也可以深耕在地的基層籃球。

接任花蓮籃球協會理事長6年的莊木忠是菁英盃的幕後推手之一。（記者林岳甫攝）

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