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瓊斯盃台灣白大戰美國 今日賽事預告與轉播

2023/08/16 06:47

賀丹。（記者林正堃攝）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有一場賽事轉播，前場比賽慘遭1安打完封，以12分之差遭到遊騎兵痛宰的天使，此役誓言討回顏面，派出強投吉歐里多（Lucas Giolito）掛帥主投，遊騎兵由蒙哥馬利（Jordan Montgomery）應戰，究竟天使能否扳回一城，抑或是遊騎兵捍衛主場，這場美西內戰千萬不要錯過轉播！

中職部分，今日同樣有兩場賽事，首先是統一與味全的強強對決，統一推上王牌克維斯，要與吳俊杰一較高下；另一地於桃園開打的兄弟樂天之戰，前場先發表現優異的艾里歐，將對上陳克羿，究竟哪兩隊能笑到最後，球迷們記得收看囉！

而日職也有一場轉播，王柏融所屬的日本火腿，今日續戰羅德，究竟「大王」又會展現出何種身手，球迷務必要準時收看電視轉播！

2023瓊斯盃男子組進入到第五天賽程，雖然老大哥台灣藍隊今日休兵，不過台灣白要對上冠軍大熱門美國，請球迷們一同收看轉播，為國手們加油！

MLB

08:00 天使@遊騎兵 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

18:35 統一獅@味全龍 緯來體育

17:05 中信兄弟@樂天桃猿 ELEVEN2

日職

17:00 羅德@日本火腿 ELEVEN 1

瓊斯盃

13:00 卡達@阿聯

15:00 菲律賓@伊朗

17:00 日本@南韓

19:00 台灣白@美國

轉播:緯來體育

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