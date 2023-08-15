瓊斯盃》鎖喉又推人遭驅逐 卡達、菲律賓險爆大場面

菲律賓、卡達球員起衝突。（籃協提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕卡達今天以93：86力退菲律賓Rain or Shine Elasto Painters隊，拿下在瓊斯盃首勝，但兩隊在比賽後段打得激情，卡達球員出現鎖喉及推人的動作，遭判驅逐出場，賽後總教練塔納西斯（Thanasis Skourtopoulos）表示，不會為球員的行為找藉口，確實是犯錯，但希望裁判開賽就能控制好場面。

卡達國家隊面臨換血，且來台參賽之前才成軍不到一週，今天奪最高分19分的歸化球員路易斯（MICHAEL O’NEAL LEWIS）甚至沒有一起加入集訓，塔納西斯認為，很開心首勝開張，這一勝真的很重要，希望之後延續氣勢。

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這場比賽剩下最後7分25秒，卡達和菲律賓在卡位還出現衝突場面，卡達哈拉西奇（HARACIC MEHO）對菲國雷納德（Leonard SANTILLAN）做出鎖喉動作，還推了對手一把，哈拉西奇遭奪權驅逐，而菲國尼可拉斯（Nicholas DEMUSIS）沒過多久也因惡意犯規遭趕出場，這場比賽兩隊都有人離場。

塔納西斯認為，裁判在開賽時就該好好掌控局面，不該讓球員有任何出現骯髒行為的機會，畢竟在爭搶籃板時，球員如果被推都會有受傷風險，「我能理解我的球員為何會這麼做，但我不會為球員犯錯找藉口。」

菲律賓在場上總打得激情，總教練吉亞奧（Joseller GUIAO）則表示，身體的肢體碰撞為比賽的一部分，也是魅力所在，但球隊在離開球場之後，都有友好交流。

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