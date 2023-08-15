女足世界盃》英格蘭準決賽對決澳洲 看好雙方小球開出

英格蘭隊。（資料照，歐新社）

比賽時間：08/16 18：00 〔準決賽〕英格蘭vs澳洲​ 特約作者：布萊恩小宇

隨著女足世界盃進行到後段，最後四強階段的對決也即將開始，本場將由英格蘭對上澳洲，不得不提本屆澳洲的表現真的令人驚艷，儘管面對到實力比自己強且又是士氣正高的法國，硬生生在上半場原本是被法國壓著打的情勢，到下半場讓法國一次射正都沒有，逼近延長賽，頂住壓力在十二碼大賽中贏下艱難的一勝。

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英格蘭依舊維持不敗之身，且拿下4勝1平，儘管上一場先被哥倫比亞踢進一球，卻是接下來的比賽後來居上，拿下2：1的勝利，對英格蘭說這場比想像中的艱難，同時能贏下這場確屬不容易，且也可以在比賽後段看得出來，領先的時候英格蘭踢起來也是十分保守。

兩支球隊在本屆的世界盃，目前表現的都非常理想，英格蘭絕對也是有著實力上的差距，但看了上一場比賽澳洲的比賽內容，也不得不開始替英格蘭緊張，面對較強的對手，確實澳洲也沒有屈居下風，同時澳洲也是連續3場沒有丟球，英格蘭也是在5場比賽內僅丟2球，面對淘汰賽的賽制，澳洲有著上一場的成功經驗，確實可以在英格蘭這場比賽複製內容，輸贏實在太難評估，畢竟澳洲這次的世界盃讓人太跌破眼鏡，但從雙方前幾場比賽的內容來說，這場應該不會有太多的進球打入，故這場比賽不宜多捧大球，看好本場小球開出。

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